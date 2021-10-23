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OTOMATİK OYNAT
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'Kim Milyoner Olmak İster’de dikkat çeken ‘Fatih Akın’ sorusu! | Video 23.10.2021 | 00:04
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Ayağı beton saksıya sıkışan köpek için seferber oldular 22.10.2021 | 16:34
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Başkent’te esnaftan haraç toplayan organize suç örgütü çökertildi 22.10.2021 | 16:17
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Van’da bir mahalleyi pireler bastı 22.10.2021 | 16:03
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Tıra çarpan kamyon alev aldı, yolda araç kuyruğu oluştu 22.10.2021 | 15:51
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En mutlu günlerinde hayatlarının şokunu yaşadılar | Video 22.10.2021 | 15:33
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Sarıyer'de silahlı saldırı: 2 yaralı 22.10.2021 | 14:27
00:29
Çakmak şeklinde silah, polisin elini parçaladı | Video 22.10.2021 | 14:57
05:59
'Kapadokya Barbiesi' kadınların umudu oldu 22.10.2021 | 14:24
01:58
Bahçelievler’de hastanede yangın paniği! | Video 22.10.2021 | 14:28
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Odun keserken uçuruma düşen kişi kurtarıldı 22.10.2021 | 14:13
03:21
Alanya'da 2 kardeşin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada | Video 22.10.2021 | 14:00
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Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın velayet davasında tanıklar dinlendi | Video 22.10.2021 | 12:53
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16 yaşındaki çocuğun tahrik sonucu öldürüldüğü ortaya çıktı | Video 22.10.2021 | 12:39
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3 kişinin ezilmekten son anda kurtulduğu kaza kamerada | Video 22.10.2021 | 11:40
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Bu da oldu: Denizden piknik masası çıktı! | Video 22.10.2021 | 12:42
ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Yarışmaya katılan Elif Üzgül isimli yarışmacı, karşısına çıkan ‘Fatih Akın’ sorusu sonrasında elendi. İşte sosyal medyaya da damga vuran o soru!