Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! İşte Oktay Kaynarca’yı bile şaşırtan o cevap!
ATV’nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan Ceyda Işıkal isimli yarışmacı, ilk soruda kolay bir soruya elenerek ünlü sunucu dahil herkesi şaşırttı. İşte Milyoner’de yarışmacının verdiği o cevap!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
02:05
Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! 12.10.2025 | 21:46
07:02
Akdeniz'de SUB Board yapan 19 genç, rüzgarla 2 mil açığa sürüklendi | Video 12.10.2025 | 14:36
01:28
Silivri’de kaya parçaları çocuklarında bulunduğu çay bahçesine düştü | Video 12.10.2025 | 14:35
00:12
Diyarbakır’da araç takla attı: 1 yaralı | Video 12.10.2025 | 14:35
02:28
00:30
00:42
00:26
Kuşadası’nda 1 kişinin öldüğü kaza kamerada | Video 12.10.2025 | 14:34
01:43
00:32
00:15
02:21
03:14
01:57
Tekirdağ'da sivil polisi vale sanan alkollü sürücü yakalandı | Video 12.10.2025 | 09:43
00:36
Kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı olaya ilişkin 2 tutuklama | Video 12.10.2025 | 08:59
01:27
Muğla Ula'da 4.1 büyüklüğünde deprem | Video 12.10.2025 | 08:59
00:26
Kaza yaptıkları aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video 12.10.2025 | 08:59
01:40
00:19
Bursa’da benzinlikte silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı | Video 12.10.2025 | 08:58