Kiralık daireyi seraya çevirdi: İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı | Video
Kırıkkale’de polis ve jandarma ekipleri, kiralık dairede kurulan iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Operasyonda 60 kök kenevir ve bin 50 gram kubar esrar ele geçirilirken, şüpheli de gözaltına alındı.
