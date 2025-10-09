Video Yaşam Kiralık daireyi seraya çevirdi: İklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirirken yakalandı | Video
09.10.2025 | 10:04

Kırıkkale’de polis ve jandarma ekipleri, kiralık dairede kurulan iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirildiğini tespit etti. Operasyonda 60 kök kenevir ve bin 50 gram kubar esrar ele geçirilirken, şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez ilçe Ovacık Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerince bir İ.Ö.'nün (49) ikametine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülün operasyonda, kiralık dairede, iklimlendirme sistemi kurularak kenevir yetiştirildiği tespit edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, 60 kök kenevir bitkisi ve bin 50 gram kubar esrar ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Operasyonda narkotik köpeği de kullanıldı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
