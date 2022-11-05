Video Yaşam Kırıkkale'de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video
Kırıkkale'de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video

Kırıkkale'de 5 kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı | Video

05.11.2022 | 15:05

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde minibüs ve pikabın çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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