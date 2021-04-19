Video Yaşam Kırıkkale'de çatıdan gelen sesleri hırsız sanan adam hayatının şokunu yaşadı!

Kırıkkale'de çatıdan gelen sesleri hırsız sanan adam hayatının şokunu yaşadı!

Kırıkkale'de çatıdan gelen sesleri hırsız sanan adam hayatının şokunu yaşadı!
19.04.2021 | 08:38

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Kırıkkale’de çatıdan gelen sesleri hırsız zannedip tüfekle dışarı çıkan yaşlı çift, evinin alevlere teslim olduğunu gördü. Evlerinin gözlerinin önünde yanmasını izleyen çift, büyük üzüntü yaşadı.

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Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Bahşılı İlçesindeki Doktorlar Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun (77) ve Şerife Uzun (77) çiftinin yaşadığı iki katlı evde yangın çıktı. Elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen ev tamamen alevlere teslim oldu. O sırada evde namaz kılan Şerife Uzun ve yangına uyguda yakalanan Dursun Uzun, dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik süreyle söndürme çalışmalarını tamamladı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu ev kullanılamaz hale geldi.


"Hırsız girdi kurban olayım dedim"
Yangının çıkışıyla ilgili bilgiler aktaran Şerife Uzun (77), "Ben namaz kılıyordum hacı amcanda uyuyordu namazı kıldı yattı. Çamaşır attım makinaya çayı koydum. Hacı sen yat uyu dedim lambayı söndür ben direğin ışığında namaz kılarım dedim. Namazı kıldım tak tak kafamıza bir şey düşmeye başladı. Hırsız girdi kurban olayım dedim. Ne hırsızı ya dedi. Silahı ver dedi. Tüfeği çıkartım baktım dışarı çıktım ki gürül gürül yanıyor. Zaten ikimizdik kimse yoktu dışarıda" ifadesini kullandı.

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