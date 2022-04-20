Kırklareli’nde ağıl çöktü: 1 çoban yaralandı, 40 hayvan telef oldu | Video

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Kırklareli’nde henüz belirlenemeyen nedenle çöken ağılda 1 çoban yaralandı 40 hayvan telef oldu.
Bölgeye gelen AFAD ağıl altında kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı.
"HAYVANLARI DIŞARI ÇIKARALIM DEDİK O ESNADA BİRDEN SANKİ DEPREM OLDU GİBİ ANINDA ÇÖKTÜ"
Göçük altında kalan Ali Sezen o anları anlattı. Sezen hayvanları dışarı salmak için ağıla girdiklerini ve ağılın birden çöktüğünü belirterek "Ben kuzuları besledikten sonra hayvanları dışarı çıkarmak için içeri girdik. Komple çöktü. Biz iki arkadaştık beraber hayvanları bakıyorduk. İçerde hayvanlar yemini yedikten sonra hayvanları dışarı çıkaralım. O esnada birden sanki deprem oldu gibi anında çöktü. Hayvanlar ve biz altında kaldık. Ben kendi imkanlarımla çıktım arkadaşım köyden gelen vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. O hastanede şimdi bacaklarında kırıklar var. Ameliyat olacak herhâlde" dedi.
Bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdür Mehmet Aksoy yaklaşık 40 hayvanın telef olduğunu vurgulayarak "İlimiz Kofçaz ilçesinde aşırı şiddetli yağmurdan zarar gören yıkılan ağılın içerisinde yaklaşık 40 hayvan telef oldu. Enkazı kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra çiftçimize gerekli yardım verilecektir. Çiftçilerimize tavsiyemiz şudur Tarım Bakanlığımız yüzde 50 destekli ağıl, ağır ve kışla yenilemeye destek veriyor. Lütfen çiftçilerimiz İlçe Tarım, İl Tarım müdürlüklerimize uğrasınlar. Böyle kazalara, belalara maruz kalmayalım. Hem hayvanlarımız telef oluyor hem de canımız acıyor. Lütfen çiftçilerimiz il ve ilçe tarım müdürlüklerimize gelsinler devletimizin hibe desteklerinden yararlansınlar" ifadelerini kullandı.
Mehmetçik, AFAD, İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.