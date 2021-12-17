Kız arkadaşına laf atılınca aralarında tartışma çıktı! Kavga ettiği kişiler bıçaklayarak öldürdü! | Video

Antalya'nın Serik ilçesinde 'kız arkadaşa laf atma' iddiasıyla çıkan tartışmada Volkan Yılmaz (21), kavga ettiği kişiler tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay saat 03.30 sıralarında Atatürk Caddesindeki bir kafenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Yılmaz kız arkadaşıyla kafenin önünden geçtiği sırada kafede oturan Süleyman A. (24), Fikret D. (23) ve Ahmet A. (23) laf attı. Kız arkadaşını eve bıraktıktan sonra arkadaşlarını da yanına alan Volkan Yılmaz, kafeye geldi.Kafenin önünde Volkan Yılmaz ile Süleyman A. Fikret D. ve Ahmet A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan arbedede Yılmaz, bıçakla saldırdı. Kavga sırasında diğer gruptan birisi de Yılmaz'ı bıçakla, sol göğsünden yaraladı. Arkadaşları Yılmaz'ı araca bindirerek Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kavgada Süleyman A. ile Fikret D. aldıkları bıçak darbesiyle hafif yaralandı. Polis olaya karışan şüpheliler Süleyman A. ile Fikret D.'yi gözaltına aldı. Kaçan Ahmet A. da sabah saatlerinde yakalandı.Yılmaz'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.