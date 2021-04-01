Kocaeli'nin Kandıra açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
19:06
02:48
Yol verme kavgası kanlı bitti, 300 dikiş atıldı | Video 01.04.2021 | 11:19
03:11
02:54
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada | Video 01.04.2021 | 10:14
02:52
İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada | Video 01.04.2021 | 10:32
00:13
00:55
Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada | Video 01.04.2021 | 10:32
00:30
06:49
00:25
00:35
03:58
Son dakika! İstanbul İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırısı! 01.04.2021 | 09:58
00:25
01:59
Van-Yüksekova karayolunda heyelan | Video 01.04.2021 | 09:40
01:06
03:06
00:37
02:26
06:05
İstanbul Küçükçemece'de 3 katlı binada yangın! 01.04.2021 | 09:02
Kocaeli Kandıra mevkiinde bir tekne makine arızası yaptı. Yardım çağrısının ardından kıyı emniyeti ekipleri teknedekileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Balıkçılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.