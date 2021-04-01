Kocaeli'nin Kandıra açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı

Kocaeli Kandıra mevkiinde bir tekne makine arızası yaptı. Yardım çağrısının ardından kıyı emniyeti ekipleri teknedekileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Balıkçılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.