Video Yaşam Kocaeli'nin Kandıra açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı
01.04.2021 | 10:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı'da cesedi bulunan Şahap Örcün olayında son dakika! Esrarengiz görüntülerdeki sır ne? 19:06
Müge Anlı'da cesedi bulunan Şahap Örcün olayında son dakika! Esrarengiz görüntülerdeki sır ne? 01.04.2021 | 10:41
Yol verme kavgası kanlı bitti, 300 dikiş atıldı | Video 02:48
Yol verme kavgası kanlı bitti, 300 dikiş atıldı | Video 01.04.2021 | 11:19
Koronavirüs karantinasında olması gereken aşçı pavyonda yemek yaparken yakalandı 03:11
Koronavirüs karantinasında olması gereken aşçı pavyonda yemek yaparken yakalandı 01.04.2021 | 11:04
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada | Video 02:54
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada | Video 01.04.2021 | 10:14
İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada | Video 02:52
İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti kamerada | Video 01.04.2021 | 10:32
İstanbul Sancaktepe'de makas atmaya çalışan sürücünün yaptığı feci kaza kamerada! 00:13
İstanbul Sancaktepe'de makas atmaya çalışan sürücünün yaptığı feci kaza kamerada! 01.04.2021 | 10:17
Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada | Video 00:55
Maltepe'de kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada | Video 01.04.2021 | 10:32
Kocaeli'nin Kandıra açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı 00:30
Kocaeli'nin Kandıra açıklarında batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, kıyı emniyeti tarafından kurtarıldı 01.04.2021 | 10:18
Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Nisan 2021 Perşembe atv izle! Kayıp kız çocukları nerede? Müge Anlı'da son dakika... 06:49
Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Nisan 2021 Perşembe atv izle! Kayıp kız çocukları nerede? Müge Anlı'da son dakika... 01.04.2021 | 10:24
Adana'da pencereden kaçarken polisle karşılaşan kumarbazların gülümseten panik görüntüleri sosyal medyada olay oldu! 00:25
Adana'da pencereden kaçarken polisle karşılaşan kumarbazların gülümseten panik görüntüleri sosyal medyada olay oldu! 01.04.2021 | 10:16
Kumar baskınında güldüren görüntü. Polisi görünce kaçacak yer aradılar | Video 00:35
Kumar baskınında güldüren görüntü. Polisi görünce kaçacak yer aradılar | Video 01.04.2021 | 10:14
Son dakika! İstanbul İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırısı! 03:58
Son dakika! İstanbul İstiklal Caddesi'nde çocuğa köpek saldırısı! 01.04.2021 | 09:58
Eski sevgilisinin arkadaşını rehin aldı, boğazına bıçak dayayıp video çektirdi | Video 00:25
Eski sevgilisinin arkadaşını rehin aldı, boğazına bıçak dayayıp video çektirdi | Video 01.04.2021 | 09:58
Van-Yüksekova karayolunda heyelan | Video 01:59
Van-Yüksekova karayolunda heyelan | Video 01.04.2021 | 09:40
Son dakika! Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında yangın paniği! Seferler durdu | Video 01:06
Son dakika! Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında yangın paniği! Seferler durdu | Video 01.04.2021 | 09:40
SON DAKİKA: Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Bahar Candan'dan Uludağ'da yaşadığı saldırı ile ilgili açıklama 03:06
SON DAKİKA: Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Bahar Candan'dan Uludağ'da yaşadığı saldırı ile ilgili açıklama 01.04.2021 | 09:37
SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'da trafik magandası dehşeti kamerada... Tekme tokat dövdü! 00:37
SON DAKİKA: İstanbul Beyoğlu'da trafik magandası dehşeti kamerada... Tekme tokat dövdü! 01.04.2021 | 09:37
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'deki silahlı çatışma dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü 2 yaralı 02:26
SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir'deki silahlı çatışma dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü 2 yaralı 01.04.2021 | 08:23
İstanbul Küçükçemece'de 3 katlı binada yangın! 06:05
İstanbul Küçükçemece'de 3 katlı binada yangın! 01.04.2021 | 09:02
Jandarma ekiplerinin İstanbul'daki nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 41 kilo eroin ele geçirildi 02:05
Jandarma ekiplerinin İstanbul'daki nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 41 kilo eroin ele geçirildi 01.04.2021 | 09:02

Kocaeli Kandıra mevkiinde bir tekne makine arızası yaptı. Yardım çağrısının ardından kıyı emniyeti ekipleri teknedekileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Balıkçılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA