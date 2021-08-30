Kolombiya’da polis merkezine bombalı saldırı: 14 yaralı | Video
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Kolombiya’nın Cucuta kentinde bulunan polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 14 kişi yaralandı.