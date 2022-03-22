Video Yaşam Konsol çetesi çökertildi | Video
Konsol çetesi çökertildi | Video

Konsol çetesi çökertildi | Video

22.03.2022 | 10:59

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İstanbul’da lüks araçların konsollarını çalarak oto sanayilerdeki anlaştıkları kişiler ya da  internet üzerinden yarı fiyatına satan 4 kişilik çete çökertildi.

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Zeytinburnu, Üsküdar, Güngören, Bakırköy, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'de peş peşe 12 lüks aracın konsolları çalınınca Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Lüks araçların konsollarının çalındığı sokaklardaki kamera görüntüleri incelendi. Girilen araçlarda parmak izi çalışması yapıldı. Kamera görüntüleri ve parmak izi incelemesinde, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren çete üyelerinin kimlikleri ve adresleri deşifre edildi. Yürütülen çalışmada, çete üyelerinin sadece konsol çalmadıkları 4 araçtan plaka da çaldıkları anlaşıldı.

Çaldıkları plakaları, hırsızlık olaylarında kullandıkları araçlara takarak olası polis takibinden kurtulmayı amaçladıkları tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından çete üyelerinin Başakşehir'deki adresleri eş zamanlı operasyonla basıldı. Çete üyeleri Kurtuluş K., (33) Abdullah D., (22) Serhat A. (20) ve P.K. (15) gözaltına alındı. Kurtuluş K'nın 42, Abdullah D'nin de 6 suç kaydı olduğu anlaşıldı. Çete üyelerinin çaldıkları konsolları oto sanayilerde anlaştıkları kişiler ya da internet üzerinden yarı fiyatına sattıkları belirlendi. Emniyette sorgulanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

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