Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak devrildi: 2 yaralı | Video 29.06.2023 | 15:54 Düzce'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza D-655 Düzce-Zonguldak Karayolu Kabalak mevkiinde meydana geldi. Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan E. A. idaresindeki Jip, sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp, bariyerlere çarpıp yola devrildi. İhbar üzerine bölgeye çağrılan sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce'de hastaneye kaldırdı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.