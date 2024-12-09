Köpeği motosiklete bağlayıp sürükleyen kişiye para cezası ve adli soruşturma | Video
Balıkesir'de köpeğini motosiklete bağlayarak sürükleyen kişiye idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Gönen ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bir kişinin, köpeğini motosiklete bağlayarak sürüklediği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki topladı.
Olayı fark eden mahalle sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarla harekete geçen ekipler, kısa sürede şüpheliyi tespit etti. Şahsa, hayvanlara kötü muameleye ilişkin yasal düzenlemeler kapsamında idari para cezası uygulandı.
Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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