Video Yaşam Körfez'de dev orkinos görüldü | Video
Körfez'de dev orkinos görüldü | Video

Körfez'de dev orkinos görüldü | Video

08.11.2021 | 11:00

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İzmit Körfezi’nde, 50 yıl sonra görülen dev orkinos balığından sonra, bu defa da en son 2 yıl önce Kasım ayında görülen ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan su samuru görüldü. Körfez'de ayrıca flamingo sürüleri de dikkat çekiyor.

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Kocaeli İzmit Körfezi, geçmişte olduğu gibi temiz, hem içinde hem de çevresi ve üzerinde yaşayan birçok canlıya ev sahipli yaptığı günlere nerdeyse geri döndü. Yaklaşık 20 yıl önce, İzmit Körfezi'nde başlatılan temizleme çalışmaları kapsamında, kurulan arıtma tesisleri, yapılan denetim ve kontroller, Körfezi nerdeyse o özlenen günlerine yeniden kavuşturdu. Atık suların kontrolü ve kurulan arıtma tesisleri sayesinde, eskiden bırakın deniz kenarını nerdeyse tüm Kocaeli'ne yayılan kötü kokusu nedeniyle kıyısından geçilmeyen İzmit Körfezi, önce bu ağır kokudan kurtuldu. Ardından da sürekli olarak havadan, denizden ve karadan gerçekleştirilen denetimler sayesinde temiz görünüme kavuştu.

DEV ORKİNOS GÖRÜLDÜ
Son yıllarda, birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapmaya, içerisinde birbirinden farklı sayısız canlı türünü barındırmaya başlayan İzmit Körfezi, geçtiğimiz aylarda Musilaj Tehlikesi ile karşı karşıya kalsa da, başlatılan temizlik seferberliği ile kısa sürede bu beladan da kurtuldu. Şu sıralar yüzeyinde birçok göçmen kuşu ağırlayan, çevresinde ve içerisinde sayısız canlı türüne ev sahipliği yapan Körfez'de, en son geçtiğimiz Cuma günü, denizde yüzen dev bir Orkinos balığı, bir balıkçı tarafından kayıt altına alındı. O görüntüler, 50 yıl önce İzmit Körfezi'nde yakalandıktan sonra vatandaşlarla çekilen efsane fotoğrafı akıllara getirdi. Balıkçıları olduğu gibi, Kocaeliler 'de İzmit Körfezi'nde görülen dev orkinos balığı ile heyecanlandı. O görüntüler vatandaşlara "50 yıl önce çekilen fotoğraf, bugün yeniden gerçek oldu. Körfez, nerdeyse 50 yıl önceki temiz ve görkemli günlerine yeniden kavuştu" dedirtti.

TARİNDE 2.KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
İzmit Körfezi'nde önceki gün akşam saatlerinde yeni bir canlı türü daha kayıt altına alındı. İzmit Körfezi'nde ilk kez Kasım 2019'da görülen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olan hayvanlardan Su Samuru, önceki gün vatandaşlar tarafından kıyı şeridinde beslenirken görüntülendi. Şu sıralar Körfez'de konaklayan flamingoları gözlemleyen bol bol fotoğraf çeken vatandaşlar, hem Temiz denizine hem de Körfez'in yeni misafirlerine kavuşmanın heyecanını yaşıyor

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