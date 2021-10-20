Video Yaşam Kullandığı elektrikli bisiklet devrilince otobüsün altında kaldı
Kullandığı elektrikli bisiklet devrilince otobüsün altında kaldı

Kullandığı elektrikli bisiklet devrilince otobüsün altında kaldı

20.10.2021 | 14:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Boru patladı, su metrelerce yükseğe ulaştı 01:05
Boru patladı, su metrelerce yükseğe ulaştı 20.10.2021 | 15:37
Kavgayı ayırırken yediği ’Osmanlı tokadı’yla neye uğradığını şaşırdı 00:49
Kavgayı ayırırken yediği 'Osmanlı tokadı'yla neye uğradığını şaşırdı 20.10.2021 | 15:32
Sarıyer’de yardımına koştuğu kazazedenin kendi oğlu olduğunu görünce şok yaşadı 05:15
Sarıyer'de yardımına koştuğu kazazedenin kendi oğlu olduğunu görünce şok yaşadı 20.10.2021 | 14:57
Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı 01:53
Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı 20.10.2021 | 14:47
Antalya’da ‘köpeğin bana değdi’ kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 01:11
Antalya’da ‘köpeğin bana değdi’ kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı 20.10.2021 | 14:42
İstanbul’da yolcu seçen taksi sürücüsü: “Taksim Meydanı’nda 50 Euro’ya yolcu taşıyorlar” | Video 07:12
İstanbul’da yolcu seçen taksi sürücüsü: “Taksim Meydanı’nda 50 Euro’ya yolcu taşıyorlar” | Video 20.10.2021 | 14:28
Vitesi karıştırınca, eczaneye girdi! 00:53
Vitesi karıştırınca, eczaneye girdi! 20.10.2021 | 14:30
Kullandığı elektrikli bisiklet devrilince otobüsün altında kaldı 02:03
Kullandığı elektrikli bisiklet devrilince otobüsün altında kaldı 20.10.2021 | 14:23
Emre Aşık’ı öldürmeye teşebbüs davasında flaş gelişme! Hakim’den Emre Aşık’a ’Geçmiş olsun!’ | Video 00:21
Emre Aşık’ı öldürmeye teşebbüs davasında flaş gelişme! Hakim'den Emre Aşık’a 'Geçmiş olsun!' | Video 20.10.2021 | 14:13
Fırtına fırtına gibi çalışıyor...Çamaşır makinesinden 13 kilo bonzai çıktı 02:11
"Fırtına" fırtına gibi çalışıyor...Çamaşır makinesinden 13 kilo bonzai çıktı 20.10.2021 | 13:59
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi | Video 04:54
Hırsızlık yaptığı dükkanın yanından tekrar geçince içeriye kilitlenip, polise teslim edildi | Video 20.10.2021 | 13:22
Hendek operasyonlarında yaralandı ama ’gazi’ olamadı 03:39
Hendek operasyonlarında yaralandı ama ’gazi’ olamadı 20.10.2021 | 13:26
Gece kulübünden Kadın çıkarma çatışması kamerada | Video 04:47
Gece kulübünden "Kadın çıkarma" çatışması kamerada | Video 20.10.2021 | 12:53
Denizli’de ciple erkek arkadaşını ezen Dilek Kuşçu’nun yeni görüntüleri ortaya çıktı 03:20
Denizli'de ciple erkek arkadaşını ezen Dilek Kuşçu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı 20.10.2021 | 12:41
Ayı ile selfie çekti | Video 01:33
Ayı ile selfie çekti | Video 20.10.2021 | 11:33
Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü! 01:20
Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü! 20.10.2021 | 11:35
Üsküdar’da istinat duvarı çöktü! Yıkılma anı kameraya yansıdı | Video 06:12
Üsküdar'da istinat duvarı çöktü! Yıkılma anı kameraya yansıdı | Video 20.10.2021 | 11:27
Bayraktar’ın kabri başında Kur’an-ı Kerim okudu | Video 01:30
Bayraktar’ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu | Video 20.10.2021 | 11:42
Kadın sürücüyü dövdü, Saçı kısaydı erkek sandım diyerek kendisini savundu | Video 05:27
Kadın sürücüyü dövdü, "Saçı kısaydı erkek sandım" diyerek kendisini savundu | Video 20.10.2021 | 11:16
Tunceli’de sır ölüm! Başında darp izine rastlandı... 01:04
Tunceli'de sır ölüm! Başında darp izine rastlandı... 20.10.2021 | 10:59

ANTALYA'da kontrolünü kaybettiği elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu arkadan gelen özel halk otobüsünün altında kalan Hindistan asıllı Türk vatandaşı Sam Baman İrani (63), yaşamını yitirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hindistan asıllı Türk vatandaşı Sam Baman İrani'nin kontrolünü kaybettiği elektrikli bisiklet devrildi. Bu sırada arkadan gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsü, Sam Baman İrani'nin üzerinden geçti. Yaralanan İrani, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İrani'nin kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Otobüs şoförü A.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sam Baman İrani'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA