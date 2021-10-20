Kullandığı elektrikli bisiklet devrilince otobüsün altında kaldı

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ANTALYA'da kontrolünü kaybettiği elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu arkadan gelen özel halk otobüsünün altında kalan Hindistan asıllı Türk vatandaşı Sam Baman İrani (63), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hindistan asıllı Türk vatandaşı Sam Baman İrani'nin kontrolünü kaybettiği elektrikli bisiklet devrildi. Bu sırada arkadan gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsü, Sam Baman İrani'nin üzerinden geçti. Yaralanan İrani, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İrani'nin kaza yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.
Otobüs şoförü A.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sam Baman İrani'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.