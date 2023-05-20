Kuryelerin kavgasında mermi yağdı! O anlar kamerada | Video
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir yemek firmasının kuryesi başka bir kurye tarafından, aralarındaki kız meselesi husumeti nedeniyle kurşunlandı. Olay anı saniye saniye görüntülendi.
Kısa sürede olay yerine gelen Çerkezköy polisi, olay mahallini çember altına alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ön incelemede olay mahallinde 7 adet boş kovan bulundu. İ.M.'nin vurulma anı ise an be an güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.
Olay yerine motosikletle gelen zanlı M.K., olayın ardından gecenin karanlığında kayıplara karışırken, arkadaşı İ.M.'yi kanlar içinde gören A.A.'nın ifadesi ise olayın arka planını kısa sürede ortaya çıkardı. İddiaya göre İ.M.'yi kurşunlayan M.K., beraberindeki arkadaşlarıyla İ.M.'nin arkadaşı olan A.A.'yı İstasyon Mahallesi'ne götürerek burada silahla tehdit edip İ.M'nin yerini öğrenmeye çalıştı. Zanlıların kendisini silahla tehdit etmesi üzerine telefonla İ.M. ile irtibat kuran A.A., İ.M.'ye ulaşarak nerede olduğunu sorarken, İ.M. müşteriye yemek götürmek üzere Fevzipaşa Caddesi'nde olduğunu söyleyince 'bekle geliyorum' dedi. A.A.'dan İ.M.'nin yerini öğrenen M.K., Fevzipaşa Mahallesi TREDAŞ karşısına gelerek burada İ.M.'ye kurşun yağdırmaya başladı.
İlk kurşun darbesiyle yere düşen İ. M.'nin bacaklarına art arda ateş açan M.K. kayıplara karışırken, yaralı genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.
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