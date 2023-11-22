Kuşadası’nda otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı | Video
Kuşadası’nda kırmızı ışıkta geçen otomobil motosiklete çarptı, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile İzmir istikametinden Söke istikametine seyir halinde olan Ömer K., ışık ihlali yaptı. Bu sırada motosikleti ile yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan M.'nin motosikletine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile metrelerce savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan M., tedavi altına alındı.
Durumu ağırlaşan motosiklet sürücüsünün Aydın'a sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ömer K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
Kuşadası’nda otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı | Video 22.11.2023 | 08:53
01:28
Silopi’de feci kaza: 2 ölü, 1'i ağır 5 yaralı | Video 22.11.2023 | 08:50
01:13
Nevşehir’de aynı evde yaşayan şahıslar arasında kavga: 5 yaralı | Video 22.11.2023 | 08:50
02:13
Ümraniye'de iş yeri alev alev yandı | Video 22.11.2023 | 08:50
02:24
02:32
Küçükçekmece’de iki grup arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü 21.11.2023 | 21:45
01:10
Hatay'da yarım ay görsel şölen sundu 21.11.2023 | 19:43
01:00
Sinop’ta kaygan yol kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 21.11.2023 | 16:28
04:29
05:53
Nemrut Kalderası'nda yaban hayatı böyle görüntülendi | Video 21.11.2023 | 14:43
01:58
Diyarbakır’da ikinci el ev eşyası dükkanında yangın | Video 21.11.2023 | 14:50
02:23
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! | Video 21.11.2023 | 14:36
01:01
Van’da 1 ton 150 kilogram toz esrar ele geçirildi | Video 21.11.2023 | 14:18
00:36
00:47
Mevsimlik işçi taşıyan servis alev alev yandı | Video 21.11.2023 | 12:46
02:45
Batman’da heyelan nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 21.11.2023 | 11:29
00:22
Bursa’da villadan 5 milyon liralık vurgun yapan hırsız kamerada | Video 21.11.2023 | 11:28
00:56
Bursa’da sis etkili oldu | Video 21.11.2023 | 11:17
03:42
Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsü ikinci kaptan böyle durdurdu | Video 21.11.2023 | 11:11