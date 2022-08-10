Kütahya Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı | Video

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu 16. kilometresinde Aliköy Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ç. (31) idaresindeki aracı ile Tavşanlı ilçesinden Kütahya istikametine gitmekte olan Ahmet A. (64) yönetimindeki otomobille kavşakta çarpıştı.Kazada, her iki aracın sürücüleri ile Niyazi Ç. (60), Gökhan R. (37), Şerif Ç. (35) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi ve Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.