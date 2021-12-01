Video Yaşam Kuvvetli rüzgar Doğu Akdeniz'i etkisi altına aldı; balıkçı tekneleri hasar gördü | Video
Kuvvetli rüzgar Doğu Akdeniz'i etkisi altına aldı; balıkçı tekneleri hasar gördü | Video

Kuvvetli rüzgar Doğu Akdeniz'i etkisi altına aldı; balıkçı tekneleri hasar gördü | Video

01.12.2021 | 16:19

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ADANA ve Hatay'da etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturup, hasar gördü. İskenderun'da ise deniz suyu taştı.

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Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kuvvetli rüzgar Doğu Akdeniz'de etkisini gösterdi. Adana'nın Karataş ilçesinde dün gece başlayan ve etkisini arttıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Limanda bağlı bulunan bazı balıkçı teknelerinin halatları koptu. Bir balıkçı teknesi de halatlarının kopmasıyla sürüklenip karaya oturdu.

HATAY'I DA ETKİLEDİ
Kuvvetli rüzgar, Hatay'da da etkisini gösterdi. Samandağ ilçesi Çevlik Limanı'nda balıkçı tekneleri hasar gördü. Dörtyol'da da kuvvetli rüzgar kıyı kesimlerde hafif hasara neden oldu. İskenderun ilçesinde gece yarısından bu yana etkili olan rüzgar nedeniyle İskenderun Körfezi'nin bazı bölgelerinde deniz suyu taştı. Atatürk Meydanı, Mete Aslan Bulvarı su altında kaldı. Körfezde gemi trafiği durdu. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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