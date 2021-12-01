Kuvvetli rüzgar Doğu Akdeniz'i etkisi altına aldı; balıkçı tekneleri hasar gördü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:37
01:59
02:43
03:05
Son dakika haberi: Ümraniye'de 10 katlı binanın çatısında yangın! | Video 01.12.2021 | 16:03
01:43
01:55
Kocaeli'de yan yatan minare indirilmeye çalışılıyor | Video 01.12.2021 | 15:43
00:47
Kuru yük gemisinde görevli Azeri gencin denize düşme anı kamerada | Video 01.12.2021 | 15:43
01:14
İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak | Video 01.12.2021 | 15:36
00:25
03:40
02:16
Kaş'ta jandarmadan eş zamanlı 'Narko Kıran' operasyonu: 18 gözaltı | Video 01.12.2021 | 15:18
00:22
00:14
Genç adam, şiddetli rüzgara karşı koyamadı | Video 01.12.2021 | 14:56
02:33
Zonguldak'ta heyelan! Kaya parçaları arabanın üzerine düştü | Video 01.12.2021 | 14:49
01:46
02:15
Trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 3 yaralı | Video 01.12.2021 | 13:47
02:41
Cani babanın dövdüğü bebeğin son durumu ne? Doktoru açıkladı | Video 01.12.2021 | 13:45
00:55
00:17
Şiddet gören kadına devlet sahip çıktı | Video 01.12.2021 | 12:50
04:09
Tantanacı kadınlar hırsızlık şebekesi yine iş başında | Video 01.12.2021 | 12:39
ADANA ve Hatay'da etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle çok sayıda balıkçı teknesi karaya oturup, hasar gördü. İskenderun'da ise deniz suyu taştı.
Meteoroloji 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kuvvetli rüzgar Doğu Akdeniz'de etkisini gösterdi. Adana'nın Karataş ilçesinde dün gece başlayan ve etkisini arttıran rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Limanda bağlı bulunan bazı balıkçı teknelerinin halatları koptu. Bir balıkçı teknesi de halatlarının kopmasıyla sürüklenip karaya oturdu.
HATAY'I DA ETKİLEDİ
Kuvvetli rüzgar, Hatay'da da etkisini gösterdi. Samandağ ilçesi Çevlik Limanı'nda balıkçı tekneleri hasar gördü. Dörtyol'da da kuvvetli rüzgar kıyı kesimlerde hafif hasara neden oldu. İskenderun ilçesinde gece yarısından bu yana etkili olan rüzgar nedeniyle İskenderun Körfezi'nin bazı bölgelerinde deniz suyu taştı. Atatürk Meydanı, Mete Aslan Bulvarı su altında kaldı. Körfezde gemi trafiği durdu. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.