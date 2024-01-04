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Kuyumcu vurgunu! Topladığı yüzlerce milyon lirayla ortadan kayboldu | Video

Kuyumcu vurgunu! Topladığı yüzlerce milyon lirayla ortadan kayboldu | Video

04.01.2024 | 06:00

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kuyumcunun, birçok kişiye kazanç karşılığı altın taahhüdünde bulunduğu ve piyasadan topladığı yüzlerce milyon lirayla ortadan kaybolduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Orhangazi'de faaliyet gösteren bir kuyumcudan gün boyu haber alınamıyor. İlçede uzun yıllardır kuyumculuk yapan ailenin üçüncü nesil işletmecilerinden A.Ö.'nün bugün işyerini açmamasının ardından ortaya atılan iddialar ilçede büyük bir kazanç ortamının oluşturulduğunu ortaya çıkardı.

KAR AMAÇLI PARA TOPLANDIĞI İDDİASI
İddiaya göre, kuyumcu A.Ö. (44), yakın çevresinden emanete bırakmaları şartı ile uygun fiyata cumhuriyet altını satmaya başladı. Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı. Sistem büyüyünce sistem altın üzerinden komisyon verilmesine döndü. Mağdurların yüzde 4 ile yüzde 30 arasında komisyon alan kişiler olduğunu iddia edildi. 'Yavru' adı verilen sistemde parası ile gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılırken, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak verildiği iddia edildi.

SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİLER
Bir süredir taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandığı konuşulmaya başlayınca, birçoğu birbirinden habersiz olan mağdurların bazıları altınlarını sistemden çıkartmak istedi. Sistemden çıkışlar işlerin daha da zora sokmaya başladı. İddiaların hedefindeki kuyumcu bu sabah açılmayınca içeride altınları olan kişiler bilgi almak için aradıklarında ulaşamadı. Gün içinde ise kuyumcunun akşamdan dükkanı da boşaltarak kaçtığı ileri sürüldü. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar ise savcılığa şikayette bulundu.

SAVCILIKTAN ARAMA KARARI
Gelen şikayetler üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Caddesi'nde kuyumcunun yer aldığı bölge emniyet şeridi ile kapatıldı. Savcılık izni ile kuyumcunun kapısı itfaiye ve çilingir marifetiyle açılmak istense de açılamadı. Bölgedeki hareketlilik sürüyor.

YÜZLERCE MİLYON İDDİASI
Kuyumcu A.Ö.'nün piyasadan topladığı para miktarının 500 milyon liradan fazla olduğu iddia edildi. Henüz Savcılığa başvuran kişi sayısının sistemde olanların çok küçük kısmı olduğu, sistemde ilçenin iş ve sivil toplum camiasından tanınmış isimlerinin de olduğu iddia edildi. Bir başka dikkat çeken iddia da, sistemdeki kişi sayısının bilinenden daha fazla olduğu ve toplanan paranın 1 miyar liradan fazla olduğu. Öte yandan, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, savcılık soruşturması devam ediyor.

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