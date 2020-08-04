Malatya depremi sonrası en çok araştırılan konu: Türkiye deprem haritası yeniden çıkarılıyor! | Video
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Yaşanan her deprem, dünyada ve Türkiye'de bir tedirginlik yaratıyor. Depremlerin yoğun olarak etkilediği iller ve bölgelerde bulunan insanlar başta olmak üzere, Türkiye'nin dört bir tarafında yaşayan vatandaşlarımız tarafından 2020 Türkiye deprem haritası en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Öyle ki, vatandaşlar oturdukları il, ilçe ve evlerinin yanlarından fay hatları geçip geçmediğini merak ediyor. Bu bağlamda da, AFAD ve MTA fay hatları sorgulama ekranı üzerinde yoğunluk yaşanıyor. Peki, Türkiye'de deprem riski en az ve en fazla olan şehirler, bölgeler hangileri? İşte, AFAD tarafından duyurulan Türkiye deprem riski ve fay hattı haritası 2020...