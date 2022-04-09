Video Yaşam Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

09.04.2022 | 22:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:18
Malatya’daki 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.04.2022 | 22:27
İstanbul Bahçelievler’deki yıkımda yan binanın duvarsız olduğu ortaya çıktı | Video 02:28
İstanbul Bahçelievler'deki yıkımda yan binanın duvarsız olduğu ortaya çıktı | Video 09.04.2022 | 20:58
Antrenman uçuşu yapan paraşütçü, kız arkadaşıyla birlikte denize düştü | Video 03:11
Antrenman uçuşu yapan paraşütçü, kız arkadaşıyla birlikte denize düştü | Video 09.04.2022 | 20:09
Malatya’da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı | Video 00:30
Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı | Video 09.04.2022 | 19:49
Aydın’da bir binanın çatı katı alev alev yandı | Video 02:19
Aydın'da bir binanın çatı katı alev alev yandı | Video 09.04.2022 | 19:36
Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı | Video 01:38
Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı | Video 09.04.2022 | 19:28
Saklıkent kanyonu sezona hazır 00:20
Saklıkent kanyonu sezona hazır 09.04.2022 | 17:17
SON DAKİKA: Malatya Valisi’nden 5,2’lik deprem sonrası canlı yayında açıklama 01:25
SON DAKİKA: Malatya Valisi'nden 5,2'lik deprem sonrası canlı yayında açıklama 09.04.2022 | 17:27
SON DAKİKA: Malatya’da 5,2’lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 05:20
SON DAKİKA: Malatya'da 5,2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler... 09.04.2022 | 17:17
Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe 01:50
Keşan’da zehir satıcılarına büyük darbe 09.04.2022 | 16:57
Kampüste gündem yine başıboş köpekler! 00:11
Kampüste gündem yine başıboş köpekler! 09.04.2022 | 16:15
İstanbul Sarıyer’de alev alev yanan lüks araç kamerada! 00:35
İstanbul Sarıyer’de alev alev yanan lüks araç kamerada! 09.04.2022 | 14:25
Evine girdiği kadının gasp ettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti 01:00
Evine girdiği kadının gasp ettiği telefonuyla 10 bin TL kredi çekti 09.04.2022 | 13:09
Bursa’da genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada 00:16
Bursa'da genç kızların tekme ve yumruklu kavgası kamerada 09.04.2022 | 13:29
İstanbul’da ünlü zincir markette skandal görüntü! Fareler raflardan indirdikleri ürünleri böyle götürdü... 02:09
İstanbul'da ünlü zincir markette skandal görüntü! Fareler raflardan indirdikleri ürünleri böyle götürdü... 09.04.2022 | 13:34
Midye avcıları suçüstü yakalandı! 00:08
Midye avcıları suçüstü yakalandı! 09.04.2022 | 13:30
Diyarbakır’da fuhuş çetesine yapılan ’Törpü’ operasyonu kamerada! 5 gözaltı 02:23
Diyarbakır’da fuhuş çetesine yapılan 'Törpü' operasyonu kamerada! 5 gözaltı 09.04.2022 | 13:00
Yeni taksimetrelerde dudak uçuklatan tarife kamerada 00:43
Yeni taksimetrelerde dudak uçuklatan tarife kamerada 09.04.2022 | 12:11
Cip sürücüsü tartıştığı taksicinin aracına böyle çarptı 01:01
Cip sürücüsü tartıştığı taksicinin aracına böyle çarptı 09.04.2022 | 11:39
Samsun’da pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı 00:49
Samsun'da pencereye sıkışan kediyi vatandaş kurtardı 09.04.2022 | 11:39

Malatya’nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2’lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA