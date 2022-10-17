Video Yaşam Maltepe'de çekiçle öldürülen Nursel Bircan'ın ağabeyi: "Yetkililerden yardım istiyoruz" | Video
Maltepe'de çekiçle öldürülen Nursel Bircan'ın ağabeyi:

Maltepe'de çekiçle öldürülen Nursel Bircan'ın ağabeyi: "Yetkililerden yardım istiyoruz" | Video

17.10.2022 | 14:46

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Maltepe'de Kamil Hakan Karabulut, annesine bakıcılık yapan 39 yaşındaki Nursel Bircan'ı çekiçle vurarak öldürdü. Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi almayı bekleyen Nursel Bircan'ın ağabeyi Yüksel Bircan "Çocuğunun gözleri önünde olması çok acı bir durum, yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

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Olay, dün saat 11.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bir sitede bulunan 10 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk annesi Nursel Bircan(39), Kamil Hakan Karabulut (56)'un, 84 yaşındaki Demans hastası annesine evde bakıcılık yapıyordu. Sabah saatlerinde Karabulut ile Bircan bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Kamil Hakan Karabulut, Nursel Bircan'ın çocuğunun gözleri önünde kafasına çekiçle vurdu. Sesleri duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

Sağlık ekipleri Nursel Bircan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamil Hakan Karabulut gözaltına alınırken, evde yapılan incelemelerin ardından Nursel Bircan'ın cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.

"ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE OLMASI ACI BİR DURUM"
Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi almayı bekleyen Nursel Bircan'ın ağabeyi Yüksel Bircan "Şuan da gerçekten çok üzüntülüyüz. Bu durumun böyle olmasını istemezdik. Bu olayın çocuğunun gözleri önünde olması gerçekten çok acı bir durum. Kimse bu durumu yaşamak istemez. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Dün 11.30'da haberim oldu olaydan. Polis merkezinden aradılar, Zonguldak'tan çıkıp geldim. Eşiyle de boşanmıştı. Yaklaşık 10 sene oluyor" dedi.

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