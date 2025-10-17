Maltepe’de dükkana pompalı tüfekle saldıran şüpheli yakalandı | Video
17.10.2025 | 16:15
Maltepe’de bir kişi, daha önce kendisine ait olan erkek kuaför dükkanına pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. Saldırı anları cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri yaptıkları çalışma sonucu saldırgan Orhan K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
Olay anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde tüfek bulunan Orhan K.'nın "Benim adım Orhan Karakaya, günaydın herkese" diye bağırarak ateş ettiği anlar dikkat çekti.
Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Orhan K. yakalanarak gözaltına alındı.
