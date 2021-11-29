Maltepe’de fırtınayla birlikte dev dalgalar kıyıya vurdu | Video

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına sahil kesimlerinde dev dalgalar oluşturdu. Maltepe Sahili’nde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dalgalar kıyıya vururken, vatandaşlar sahil yolunda yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Rüzgar özellikle İstanbul'un sahil kesimlerinde etkili oldu. Maltepe Sahili'nde şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dalgalar kıyıya vururken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Kimi vatandaş ise sahilde etkili olan sert rüzgar ve dalgalara aldırış etmeden yürüyüş ve egzersiz yaptı.

Öte yandan şiddetli rüzgara dayanamayan bazı ağaçların devrildiği görüldü.

"TADINI ÇIKARMAK LAZIM"

Sahile yürüyüşe çıkan Cengiz Burçak, "Çok lodos var, resmen uçuyoruz. Her şeye rağmen güzel bir manzara var. Yürüyüşe çıktım. Tadını çıkarmak lazım" diye konuştu.