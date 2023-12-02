Video Yaşam Maltepe'de kahve ve kahve makineleri üretimi yapan imalathanede yangın | Video
Maltepe'de kahve ve kahve makineleri üretimi yapan imalathanede yangın | Video

Maltepe'de kahve ve kahve makineleri üretimi yapan imalathanede yangın | Video

02.12.2023 | 09:47

Maltepe'de kahve ve kahve makineleri üretimi yapan imalathanede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

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