Manisa’da korkunç kaza! Otomobiller hurdaya döndü: 2 ağır, 5 yaralı | Video
Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralılardan Veysel Çetin ve Mehmet Sezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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