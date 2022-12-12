Marmaris Gümrük Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonu! Yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gümrük Müdürlüğü’ndeki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında 5 memurun da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Operasyonda Y.Ç., M.B., C.G., İ.K., A.D. isimli 5'i memur, M.Y., G.T., U.A., E.Y. ve A.S.K. isimli 5'i de sivil olmak üzere birbirleri ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Marmaris Gümrük Müdürlüğü'ndeki odaları ile evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı içki, tütün mamülü ve elektronik sigaralar ile birlikte 800 Euro, 450 Dolar ve 6 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.