Video Yaşam Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile bugün nişanlandı | Video
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile bugün nişanlandı | Video

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile bugün nişanlandı | Video

09.05.2022 | 19:04

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Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile bugün nişanlandı | Video 00:07
Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile bugün nişanlandı | Video 09.05.2022 | 19:04
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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile bugün nişanlandı. İşte ilk kareler...

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