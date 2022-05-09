Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile bugün nişanlandı | Video
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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu ile bugün nişanlandı. İşte ilk kareler...