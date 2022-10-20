Mehmet Ali Çelebi ve İsmail Ok'tan A Haber'de önemli açıklamalar! "Teröre destek verenlerle olamam" | Video

AK Parti İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve AK Parti Balıkesir milletvekili İsmail Ok, A Haber'de Banu El yönetimindeki Arka Plan programında açıklamalarda bulunuyor. Mehmet Ali Çelebi CHP'den ve ardından Memleket Partisi'nden ayrılıp neden AK Parti'ye katıldığı sorusunu canlı yayında cevapladı. Çelebi "CHP Demirtaş'a şeref madalyası taktı bizi linç etti. Teröre destek verenlerle bir arada olamam." dedi. İsmail Ok ise İYİ Parti'den SOROS'çular nedeniyle ayrıldığını dile getirdi.