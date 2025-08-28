Mersin'de kaza kamerada: Gaza basınca kapıya çarpıp komşusunu ezdi | Video
Mersin'de bir kadın sürücü, sitenin otomatik kapısının açılmasını beklerken biranda gaza yüklenince demir kapıyla içeri yaya olarak giren komşusuna çarptı.Kazada yaralanan komşu hastaneye kaldırılırken bacağında 4 kırık olduğu öğrenildi.
"FREN YERİNE GAZA BASIYOR"
Yaşanan olayla ilgili bilgi veren site yöneticisi Mehmet Murat," Site sakinimiz hanımefendi içeri girerken, dalgınlıkla fren yerine gaza basıyor. Gaza bastığı için de o an şoka giriyor, kapıya çarpıyor. Kapının önünde birbirleriyle konuşun komuşumuzun birine de çarpıyor, bir tane komşumuz da son anda kendisini kenara çekmesiyle kurtuluyo. Bir facianın önüne geçildi. Yaralı şu anda hastanede ayağında kırık var. Herhangi bir hayati tehlikesi olmaması sevindirici bizim için"dedi.
Komşular arasında herhangi bir husumet veya başka bir durum söz konusu olmadığına değinen Murat," Anlayışlılar, biz gerekenleri kendileriyle konuştuk. Birbirlerine yardımcı oluyorlar. Herhangi bir husumetli bir mevzu değil. Tamamen kaza"diye konuştu.
Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
