Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video

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Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir müzik grubunda solistlik yapan genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan ve ilçedeki yerel bir müzik grubunda solistlik yapan İzzet Öz'ün (19) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücüler M.S. ve S.D. ile hafif ticari araçta bulunan E.C.K. ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.