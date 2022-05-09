Video Yaşam Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video
Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video

Mersin’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı | Video

09.05.2022 | 08:56

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Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir müzik grubunda solistlik yapan genç hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen kazada, M.S. yönetimindeki hafif ticari araç ile S.D'nin kullandığı taksi kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan ve ilçedeki yerel bir müzik grubunda solistlik yapan İzzet Öz'ün (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücüler M.S. ve S.D. ile hafif ticari araçta bulunan E.C.K. ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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