Video Yaşam Mersin'de YPG'ye gece operasyonu | Video
Mersin'de YPG'ye gece operasyonu | Video

Mersin'de YPG'ye gece operasyonu | Video

30.11.2022 | 08:38

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen gece operasyonunda, Suriye'den Mersin'e geldiği tespit edilen 2 YPG'li şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım'da gerçekleştirdikleri PKK/KCK operasyonunda gözaltına aldıkları 18 şahsın ifadeleri ve dijital materyallerden elde edilen görüntülerden yola çıkarak, 2 YPG/PYD üyesi şahsın Mersin'e geldiğini tespit etti. Olası bir eylemsel faaliyeti önlemek amacıyla hız kesmeden düğmeye basan ekipler, dron destekli 50 polisin katılımıyla adresi tespit edilen şahıslara yönelik gece operasyonu gerçekleştirdi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, Suriye'de örgütün silahlı faaliyetlerine katıldığı öğrenilen N.E ve O.A yakalanarak, gözaltına alındı. Şahısların ev aramalarının sürdüğü bildirildi.

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