Mersin'deki rüşvet operasyonunda 6'sı gümrük memuru 11 kişi tutuklandı | Video 25.11.2025 | 09:26 Mersin'de gümrükçülere yönelik yapılan rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 6'sı memur 11 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin ve Silifke Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde "Rüşvet ve 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmalarında gümrükte görev yapan bazı personellerin görev ve yetkilerini kötüye kullanarak rüşvet ilişkilerine dahil oldukları, sahte resmi belge düzenledikleri belirlendi. Ekiplerin titiz ve takipli çalışmaları sonucu gümrük memurları, özel gümrük müşavirliği firma sahibi ve çalışanlarından oluşan rüşvet ağında yer alanlar tek tek tespit edildi. Belirlenen 2'si iş yeri 35 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin iş yeri ve adreslerinde yapılan aramalarda gümrüğe ait mühür ise özel bir gümrük müşavirliği bürosundan çıktı.Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sının gümrük memuru olduğu, 17'sinin ise şirket sahibi ve çalışanlar olduğu öğrenildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest kalırken, 32'si mahkemeye gönderildi. Mahkemede ifadesi alınan şüphelilerden 6'sı gümrük memuru 11 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, kamu görevinin saygınlığını zedeleyen, vatandaşların güvenini sarsan ve devletin işleyişine gölge düşüren her türlü suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.