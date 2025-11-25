Mersin'deki rüşvet operasyonunda 6'sı gümrük memuru 11 kişi tutuklandı | Video
25.11.2025 | 09:26
Mersin'de gümrükçülere yönelik yapılan rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 6'sı memur 11 şüpheli tutuklandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sının gümrük memuru olduğu, 17'sinin ise şirket sahibi ve çalışanlar olduğu öğrenildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılıktan serbest kalırken, 32'si mahkemeye gönderildi. Mahkemede ifadesi alınan şüphelilerden 6'sı gümrük memuru 11 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, kamu görevinin saygınlığını zedeleyen, vatandaşların güvenini sarsan ve devletin işleyişine gölge düşüren her türlü suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.
