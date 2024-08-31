Mesut Özil'in camideki o görüntüleri Sivaslı genç futbolculara örnek oldu 31.08.2024 | 09:40 Sivas'ta genç sporcular, ünlü futbolcu Mesut Özil'in sosyal medyada paylaşılan cami temizleme videosundan ilham alarak örnek bir çalışmaya imza attı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil'in cami temizlerken çekilen videosu takdir topladı. Örnek bir çalışma yapan ünlü futbolcunun bu tavrı genç sporcuları da harekete geçirdi. Sivas kent merkezinde faaliyet gösteren İstiklal Alperen Futbol Kulübü sporcuları Özil'in bu davranışı sonrası kolları sıvadı. Mahallelerindeki camiyi temizlemek isteyen genç sporcular durumu kulüp başkanlarına iletti. Kulüp Başkanı Mustafa Şimşek, bu durumu olumlu karşılayarak genç sporcuların bu isteğini geri çevirmedi. Eline temizlik malzemelerini alan genç sporcular mahallelerindeki Mescidi Aksa Camisi'nin temizliğini yaptı.