Meteoroloji uzmanından kritik hava durumu uyarısı: Zemheri soğukları geliyor | Video
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Son dakika hava durumu… Zemheri ayı ne zaman başlıyor? Don, ve sis olaylarının artacağını belirten Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir Anadolu'yu zorlu günler beklediğini söyledi. Birçok İstanbullu tarafından sorulan 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusuna da yanıt veren Özdemir, "Güneşe aldanmayın. Hastalık havası diyebiliriz. Dikkatli olmakta fayda var" ifadelerini kullandı. Özdemir Zemheri soğukları için de tarih verdi. İşte ayrıntılar…