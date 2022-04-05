Video Yaşam Midyeci Ahmet Beşiktaş şubesi hakkında açıklama yapmıştı! Eski eşi konuştu: "Herkesin gerçek yüzünü görmesini istiyorum!" | Video
Midyeci Ahmet Beşiktaş şubesi hakkında açıklama yapmıştı! Eski eşi konuştu:

Midyeci Ahmet Beşiktaş şubesi hakkında açıklama yapmıştı! Eski eşi konuştu: "Herkesin gerçek yüzünü görmesini istiyorum!" | Video

05.04.2022 | 14:32

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Mideci Ahmet'in "Beşiktaş'taki şubeyle hiç bir bağımız kalmamıştır" açıklaması üzerine boşandığı eşi Deniz Çelebi sosyal medya üzerinden isyan etti. Eski eşinin yaptığı açıklamayla herkes şaşkına döndü...

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