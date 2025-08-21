Milyoner'de 500 bin TL’lik soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki!

ATV’nin reyting rekortmeni yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster’de yine başarılı performanslar yer aldı. Yarışmaya katılan yarışmacı Sercan Sakallı, 500 bin TL değerindeki soruyu açtıracakken öyle bir karar verdi ki! İşte Milyoner’e damga vuran o anlar!