Miras kavgasında akrabalarına kurşun yağdırdı: 3 ölü | Video
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada yengesi ve iki yeğenine kurşun yağdıran Mehmet Garip, 3 kişinin ölümüne neden oldu. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Silah sesleri üzerine yukarı çıkan diğer yeğeni Bahar Tunalı'ya da ateş eden Mehmet Garip, olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri Melike Garip ve Ferdi Garip'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bahar Tunalı da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olay sırasında alt katta bulunan Bahar Tunalı'nın eşi Buğra Tunalı, 5 yaşındaki oğlu S.T. ve annesi Şükran Tunalı, silah seslerini duyarak birinci kat balkonundan çıkarak kurtuldu.
Mehmet Garip, olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyarak apartmana gelen yakınları büyük panik ve üzüntü yaşadı. Sokakta geniş güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Melike Garip, Ferdi Garip ve Bahar Tunalı'nın cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.
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