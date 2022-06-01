'Miras' operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 sikke ele geçirildi | Video

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38 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen Miras Operasyonu çerçevesinde 29 bin 11 adet sikke, 2 bin 219 adet obje ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde hakkında yakalama kararı olan 143 şüpheliden 120'si yakalanırken, firari 23 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.