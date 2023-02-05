Motosikletli kapkaççılar telefonu böyle çaldı | Video 05.02.2023 | 16:05 Başakşehir'de motosikletli kapkaççılar güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de art arda yaşanan motosikletli kapkaç olayları ile ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, 18 Ocak ve 2 Şubat'ta yaşanan motosikleti kapkaç olayının faillerini tespit etti. Ekipler, Rüstem T. ve Serkan H. isimli zanlıları gözaltına aldı. Zanlıların motosikletli kapkaç yaptıkları anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sorgulanan zanlılardan Rüstem T.'nin 64, Serkan H.'nin ise 21 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.