Video Yaşam Motosiklette "koyun koyuna" yolculuk kamerada | Video

Motosiklette "koyun koyuna" yolculuk kamerada | Video

Motosiklette
27.05.2021 | 12:46

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Şanlıurfa’da iki kişinin aralarına aldıkları koyunu motosikletle götürmeleri kameralara yansıdı.

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Şanlıurfa'da kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Trafikte ilerleyen bir motosikletteki iki kişi aralarına aldıkları koyunla birlikte yolculuk etti. Trafiğin en işlek olduğu Haliliye İlçesine bağlı Cumhuriyet Caddesinde ilerleyen motosiklet daha sonra gözden kayboldu.

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