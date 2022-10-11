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OTOMATİK OYNAT
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Mudanya Mütareke’nin 100’üncü yılında SOLOTÜRK nefes kesti | Video 11.10.2022 | 21:13
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SON DAKİKA! Osmaniye'de 5.1'lik deprem! Vali'den ilk açıklama | Video 11.10.2022 | 19:34
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Liseli Gamze'nin ölümünde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet | Video 11.10.2022 | 17:20
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00:32
03:38
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Tur minibüsü otomobille çarpıştı: 5’i turist 6 kişi yaralandı | Video 11.10.2022 | 15:33
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20 yaşındaki Dilara'nın şüpheli ölümü! "Cinayet mi intihar mı?" | Video 11.10.2022 | 14:49
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Gaziantep'teki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama | Video 11.10.2022 | 14:50
Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK’ün Mudanya Mütarekesi’nin yıl dönümü çerçevesinde yaptığı gösteri nefes kesti. Binlerce kişi, Türkiye’nin bağımsızlık imzasının atıldığı Mudanya’da barış ve kardeşlik gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadı.