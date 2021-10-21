Müge Anlı canlı izle: 21 Ekim 2021 Perşembe atv izle! DJ Gezgin cinayeti olayında Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar
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Sonbahar geldi, alerjik hastalıklar çoğaldı, bitki çaylarına rağbet arttı 21.10.2021 | 10:46
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Camiden çamaşır makinesi çalan şüpheliler kamerada 21.10.2021 | 10:49
05:31
Beşiktaş'ta sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil bahçeye düştü 21.10.2021 | 10:35
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İstanbul'da vatandaşların metro çilesi | Video 21.10.2021 | 10:23
00:32
Trafik kurallarını ihlal edenler dron ile yakalandı 21.10.2021 | 10:34
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Önce hırsızlık yaptılar sonra güle oynaya kaçtılar | Video 21.10.2021 | 10:23
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Deneyim mucidi Apple Bağdat Caddesi’ne adım attı 21.10.2021 | 10:27
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Çocuğun cep telefonunu çaldı, tanınmamak için kaçarken kıyafet değiştirdi 21.10.2021 | 10:17
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Avcılar'daki pazarda yine otomobil unutuldu 21.10.2021 | 09:59
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Bakırköy’de yer altı kabloları alev aldı! O anlar kamerada | Video 21.10.2021 | 09:52
00:27
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5 katlı binada çıkan yangında can pazarı 21.10.2021 | 09:52
01:17
İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı 21.10.2021 | 09:43
04:17
Türkiye’nin en pahalı yol projesinde çalışmalar sürüyor 21.10.2021 | 09:27
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Sokak ortasında dehşet! Eski eşini işe giderken bacaklarından vurdu 21.10.2021 | 09:32
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İstanbul Avcılar D -100 Karayolu yan yolda kaza: 1 yaralı 21.10.2021 | 09:13
atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Ekim 2021 Perşembe canlı yayınında DJ Gezgin cinayeti olayından son dakika haberleri...
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