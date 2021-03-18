Müge Anlı canlı yayınında son dakika haberi: Kızı, boşanmadan davetiye dağıtıp düğün yaptı | Video

Şaban Bey, 10 gün içerisinde Derya Hanım ile evleneceklerini planladıklarını söylerken Cengiz Bey'e söyleyeceği bir şey olmadığını belirtti. Cengiz Bey, Şaban Bey ve Derya Hanım gece beni arayıp rahatsız etmesinler yeter, benim psikolojim hiç iyi değil dedi.