Müge Anlı’da 3 yaşındaki Meryem’in ölümüyle ilgili korkunç itiraflar! "Annesi Melisa kafasını duvara vura vura…" | Video

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da gündeme gelen Meryem Çiğdem Ünal’ın ölümüyle ilgili gelen itiraf damga vurdu! Müge Anlı'ya röportaj veren Recep'in anne ve babası önemli açıklamalarda bulundu. Annesi Melisa'nın Meryem'i sürekli dövdüğünü söyleyen tanıklar, "Meryem'i babasına benziyor diye öldüresiye döverdi. En son dövdüğünde de kafasını duvara vurunca Meryem hastanelik oldu" dedi.