Müge Anlı’da akılalmaz itiraf! Müge Anlı canlı yayınında sevgilisinin kardeşini öldürdüğünü açıkladı! | Video

ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ canlı yayınında akılalmaz bir olay yaşandı. Fatma Karadağ, Müge Anlı’ya başvurarak kardeşi Mehmet Karahan’ın kayıp olduğunu ve 2017 yılındaki sevgilisinin kardeşini döverek öldürdüğünü açıkladı. Fatma Karadağ canlı yayında akılalmaz itirafını sürdürerek kardeşinin cesediyle günlerce aynı evde kaldığını da sözlerine ekledi. İşte inanılmaz olayın detayları!