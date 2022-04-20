Müge Anlı'da aranılan hemşire Muhammet Aslan olayında flaş gelişme! Ormanda bulunan ceset... | Video

Geçtiğimiz hafta kaybolan hemşire Muhammet Aslan olayında flaş bir gelişme yaşandı. ATV'de Müge Anlı canlı yayınında da günlerce aranan Muhammet Aslan için Sultangazi Kent Ormanı'nda sürdürülen arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Olay yerine çağrılan Muhammet Aslan'ın ailesinin cesedi teşhis etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta kaybolan hemşire Muhammet Aslan olayında flaş bir gelişme yaşandı. ATV'de Müge Anlı canlı yayınında da günlerce aranan Muhammet Aslan için Sultangazi Kent Ormanı'nda sürdürülen arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Olay yerine çağrılan Muhammet Aslan'ın ailesinin cesedi teşhis etmesi bekleniyor.