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OTOMATİK OYNAT
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Antalya’da döner bıçaklı, sopalı, taşlı kavga kamerada | Video 11.11.2021 | 13:29
05:18
Müge Anlı'da Dj Gezgin ile ilgili çarpıcı bir iddia daha... 11.11.2021 | 13:10
03:30
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Bakırköy ve Bahçelievler'e dadanan kapkaççılar kamerada | Video 11.11.2021 | 12:53
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Gaziantep’te bayrak sevgisi kameraya yansıyan küçük kız konuştu | Video 11.11.2021 | 12:53
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Ankara'da uygunsuz koşullarda köpek besleyen veterinere 34 bin TL ceza 11.11.2021 | 12:34
05:05
200 bin TL’ye satışa koyulan Tofaş otomobil görenleri şaşırttı | Video 11.11.2021 | 11:46
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Ünlü Modacı Bahar Korçan hayatını kaybetti 11.11.2021 | 11:18
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İzmir'de bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi: O anlar kamerada | Video 11.11.2021 | 11:05
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Yankesici, içinde 20 bin dolar olan çantayı böyle çaldı | Video 11.11.2021 | 10:48
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Sokak ortasında ağabeyini böyle vurdu | Video 11.11.2021 | 10:08
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Torbacı kadından basın mensubuna ilginç tepki: "Beni güzel çekin" | Video 11.11.2021 | 10:03
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Hatalı sollama yapan kuryenin otomobille çarpışması kamerada | Video 11.11.2021 | 09:37
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Caddede başıboş dolaşan at, trafiği tehlikeye düşürdü | Video 11.11.2021 | 09:37
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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Dj Gezgin cinayeti olayı ile ilgili son dakika gelişmesi! Fatma Hanım bilse söyleyeceğini yineleyince Müge Anlı o zaman niye gidip kadına bilmediğin şeyi anlattın diye sinirlendi. Müge Anlı o zeytinliğin arkasında okul olduğunu dile getirip az önce daha Fatma Hanım'ın okul varmış arkasında dediğini hatırlattı. Fatma Hanım, Aysun Hanım'a belki buraya gömmüştür dediğini kabul etti.