Müge Anlı'da Dj Gezgin ile ilgili çarpıcı bir iddia daha...

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Dj Gezgin cinayeti olayı ile ilgili son dakika gelişmesi! Fatma Hanım bilse söyleyeceğini yineleyince Müge Anlı o zaman niye gidip kadına bilmediğin şeyi anlattın diye sinirlendi. Müge Anlı o zeytinliğin arkasında okul olduğunu dile getirip az önce daha Fatma Hanım'ın okul varmış arkasında dediğini hatırlattı. Fatma Hanım, Aysun Hanım'a belki buraya gömmüştür dediğini kabul etti.