Video Yaşam Müge Anlı'da Dj Gezgin ile ilgili çarpıcı bir iddia daha...
Müge Anlı'da Dj Gezgin ile ilgili çarpıcı bir iddia daha...

Müge Anlı'da Dj Gezgin ile ilgili çarpıcı bir iddia daha...

11.11.2021 | 13:10

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; Dj Gezgin cinayeti olayı ile ilgili son dakika gelişmesi! Fatma Hanım bilse söyleyeceğini yineleyince Müge Anlı o zaman niye gidip kadına bilmediğin şeyi anlattın diye sinirlendi. Müge Anlı o zeytinliğin arkasında okul olduğunu dile getirip az önce daha Fatma Hanım'ın okul varmış arkasında dediğini hatırlattı. Fatma Hanım, Aysun Hanım'a belki buraya gömmüştür dediğini kabul etti.

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