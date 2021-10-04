Müge Anlı'da Şen Kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Bakıcı, olay yerinde tüm detayları anlattı | Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni sezonda işlenen Şen Kardeşler olayında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İki kardeşin vahşice darp edildikten sonra ölü bulunması, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bugün, Şen ailesinin bakıcısı olay yerinde tüm detayları anlattı. Emel Hanım mutfaktan su aldıktan sonra balkona geri çıktığını, oralarda hiçbir şey olmadığını, balkona gelince kapıyı kapattığını, uyuduğunu, ikinci defa da Fatma Hanım'ın sesine uyandığını, 5 buçuk gibi tuvalete gittiğini, kapının anahtarla birlikte aralık olduğunu gördüğünü, "Namaza mı gittiler acaba" dediğini anlattı. Emel Hanım, içeriye girince küçük tuvalete hiç bakmadığını ama ara holde ceketi gördüğünü, ne oldu diye düşündüğünü, Mehmet Bey ve Hüseyin Bey'i gördüğünü, şok olduğunu söyledi.