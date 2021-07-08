Müge Anlı'daki esrarengiz Büyükşen cinayeti olayında son dakika! Olay yeri dehşet evinden canlı yayınla...

Dr. Osman Büyükşen olayı ve çifte cinayet çözüldü mü? atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Osman Büyükşen - Büşra Büyükşen olayındaki çifte cinayetin yaşandığı dehşet evinden canlı yayın!